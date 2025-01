C’est la dernière journée de la phase de classement de la Ligue des champions.

C’est la dernière journée de la phase de classement de la Ligue des champions 2024-2025, nouvelle version à 36 clubs. Ce mercredi soir à l’issue de la 8e levée où tous les matchs se jouent en même temps seront connus, à la fois les premiers éliminés et avec, les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale. Les seize clubs restants disputeront entre eux un match de barrage.

Trois clubs déjà qualifiés pour les 8es

Le Top 8 est donc tout naturellement le plus convoité. Trois clubs sont certains de l’occuper avant même la dernière journée : deux représentent la Premier League, Liverpool et Arsenal, le troisième la Liga espagnole avec le FC Barcelone. Tout le reste est hypothétique, mais selon les statistiques du spécialiste du genre, Opta, l’Inter Milan a toutes les chances d’en être avec eux.

Le LOSC a le plus de chances du côté des Français

C’est plus hypothétique pour les clubs français. A savoir que c’est déjà fini pour le Paris SG, toutefois en ballotage plutôt favorable pour les barrages, c’est très incertain pour le Stade Brestois et l’AS Monaco tous deux crédités de 7% (et un chouïa plus pour le SB29) de chances et plus jouable pour le LOSC Lille au tiers environ. Les Dogues reçoivent les Néerlandais du Feyenoord, quand Brest accueille à Guingamp le Real Madrid tenant du titre et l’AS Monaco se rend en Italie pour y affronter l’Inter Milan.

Qui finira dans le Top 8 de la Ligue des champions selon les stats d’Opta ?

Liverpool = 100%

FC Barcelone = 100%

Arsenal = 100%

Inter Milan = 97%

Atletico Madrid = 81,5%

Bayer Leverkusen = 75,5%

AC Milan = 73,6%

Aston Villa = 52,6%

Atalanta BC = 35,1%

LOSC Lille = 33,1%

Feyenoord = 13,1%

Borussia Dortmund = 11,8%

Bayern Munich = 7,9%

Stade Brestois = 7,3%

AS Monaco = 7%

Real Madrid = 2,9%

Juventus FC = 0,8%