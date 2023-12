OL: Que gagne John Textor en tant que PDG de l’Olympique Lyonnais ?

John Textor est le patron de l’Olympique Lyonnais, mais il souhaite déléguer les affaires courantes.

Depuis qu’Eagle Football a repris l’OL en tant que majoritaire dans l’actionnariat du club et de ses divisions, John Textor est le nouvel homme fort du football lyonnais. Le patron et président directeur général opérationnel a été jusqu’à la fin de l’exercice 2022-23 à la tête de l’exécutif, avant de céder la place à Santiago Cucci et depuis ce lundi, à Laurent Prudhomme, promu directeur général.

John Textor est désormais l’homme fort de l’OL

Pour veiller aux intérêts d’OL Group, John Textor est-il payé ? Si Jean-Michel Aulas, son prédécesseur, percevait via sa holding familiale Holnest une rémunération fixe et des primes par effet d’une « convention d’assistance », l’homme d’affaire américain n’a pas reçu de « salaire » pour l’exercice 2022-2023, qu’il n’a toutefois dirigé qu’à compter du 5 mai, à le mise à l’écart de JMA.

Pas de revenu pour son mandat de PDG…

Mais l’OL, dans son rapport d’activité de la saison dernière précise néanmoins qu’il « est rappelé que le versement des rémunérations d’administrateurs au sens de l’article L225-45 alinéa 1 du Code de commerce constitue la seule rémunération de M. John Textor perçue au 30 juin 2023, au sein de la société Olympique Lyonnais Groupe (pour son mandat d’administrateur à compter du 19 décembre 2022). »

… Mais une rémunération d’administrateur du club

Rien donc au titre de son mandat de Président-Directeur-Général, mais une rémunération perçue en tant qu’administrateur. « Les seules sommes ou avantages qui lui étaient versés ou consentis directement par OL Groupe étaient une rémunération d’administrateurs, pour un montant brut de 8 200 € », indique entre autres lignes, le rapport que Sportune a consulté.