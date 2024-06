Real Madrid: A combien s’élève la fortune de Florentino Perez le nouveau patron de Mbappé ?

Sportive ou commerciale, Florentino Perez est un exemple de réussite d’entreprise.

Florentino Perez ne rayonne pas qu’avec le football et le Real Madrid qu’il préside, sacré champion d’Europe et d’Espagne en titre pour toute la saison à venir. Le PDG du géant espagnol du BTP Grupo ACS, qu’il est autrement dans sa vie professionnelle a atteint un seuil inégalé dans sa carrière, en 2024.

Une fortune estimée à 2,6 milliards d’euros pour Florentino Perez

Selon Forbes, le désormais nouvel employeur de Kilyan Mbappé est à la tête d’une fortune personnelle de 2,8 milliards de dollars (2,6 milliards d’euros), marquant une augmentation de près d’un tiers en un an. Cette progression le place parmi les milliardaires les plus influents de la planète, se classant au 1 187e rang mondial.

Florentino Perez dirige le Real Madrid depuis l’an 2000, et son impact sur le club est indéniable. Durant son premier mandat (2000-2006), il a significativement boosté les revenus publicitaires et de merchandising, transformant le club en une puissance économique. Réélu en 2009, il a poursuivi sur cette lancée, propulsant la valeur de l’équipe à plus de 6 milliards de dollars, toujours selon Forbes.

Sous sa direction, le Real Madrid a non seulement excellé sur le terrain, mais est aussi devenu une marque mondiale. Les stratégies de Perez ont permis au club de remporter de nombreux titres tout en consolidant sa position financière.

Du succès avec avec le Real Madrid et dans le monde du BTP

En parallèle, Florentino Perez est à la tête de Grupo ACS, une entreprise qu’il dirige depuis 1997. Détenant près de 13% des actions de cette société cotée en bourse, Perez a su maintenir et développer la position dominante de Grupo ACS dans le secteur de la construction. Ce secteur reste la principale source de sa richesse, et son expertise y est largement reconnue.

À 77 ans, Perez continue d’influencer tant le monde des affaires que celui du sport. Sa capacité à gérer et développer simultanément un club de football de renommée mondiale et une entreprise de construction de premier plan témoigne de sa vision et de ses compétences sur tous les terrains.