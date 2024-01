PSG: Un nouveau maillot training camouflage militaire pour la 2e partie de saison

Bientôt une nouvelle collection Jordan Brand pour le PSG.

Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand dévoileront dans le courant de ce mois de janvier un nouveau maillot training pour la deuxième partie de la saison 2023-2024, en complément du prochain maillot fourth à venir. Ces tenues seront portées par l’équipe lors des séances d’entraînement et des échauffements en préparation des compétitions de la Ligue 1, de la Coupe de France et des rencontres européennes au cours de la seconde moitié de la saison en cours. Il s’agit également de la dernière collection de la saison.

Vert à motif militaire le prochain maillot training du PSG

Le maillot d’entraînement Paris Saint-Germain Jordan Brand 2024 est de couleur armée verte et arbore un motif camouflage, inspiré des sneakers Jordan Brand. Les manches présentent un imprimé à carreaux, et le maillot de football est doté d’un col rond. Une zone sombre est présente sur les côtés, notamment sous les aisselles. Tous les logos sur le maillot d’entraînement sont en doré, et le logo de Jordan Brand est bien en évidence. La tenue est complétée par un pantalon d’entraînement vert avec une zone noire sur les côtés. Le short d’entraînement présente le même motif que sur les manches du maillot.

Un maillot d’échauffement en plus sur la même palette de couleur

A cette pièce s’ajoutera une autre exclusivement portée pour les échauffements d’avant match. Elle sera de la même palette de couleur, sur fond de vert et de kaki, mais d’un style moins martial et plus classique. Tout comme le maillot d’entraînement, le maillot d’échauffement est doté d’un col rond, et tous les logos sont positionnés de la même manière que sur la tenue d’entraînement.