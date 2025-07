PSG. Un nouveau directeur technique du centre de formation arrive du RC Strasbourg

Mathieu Le Scornet rejoint le PSG.

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce mercredi la nomination de Mathieu Le Scornet au poste de Directeur Technique du Centre de Formation & Préformation. Le Scornet a effectué l’essentiel de sa carrière au Stade Rennais, où il a passé 13 années. Il a débuté comme éducateur des plus jeunes catégories avant de devenir responsable de la section U15.

Anciennement au Stade Rennais et à Strasbourg

En 2018, il a intégré le staff professionnel du Stade Rennais en tant qu’entraîneur adjoint. Il a participé à la victoire en Coupe de France et aux qualifications en Ligue Europa et en Ligue des champions. Mathieu Le Scornet a ensuite rejoint le RC Strasbourg Alsace pour deux saisons en tant qu’entraîneur adjoint. Il a également assuré un intérim comme entraîneur principal et dirigé l’équipe réserve en National 3 lors de la saison 2024-2025.

Sous l’autorité de Yohan Cabaye au PSG

Le nouveau directeur technique détient le BEFF (Brevet d’Entraîneur Formateur de Football) et a récemment obtenu le BEPF (Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football) délivré par la FFF. Sous la responsabilité du directeur du centre, Yohan Cabaye, Mathieu Le Scornet aura pour mission d’appliquer la politique technique et la méthodologie du club. Il dirigera l’ensemble du staff technique du centre et assurera la coordination avec les différents départements sportifs.