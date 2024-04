PSG: Le maillot du PSG vaut près de 170 M€

Etre sur le maillot du PSG a un cout certain pour les marques.

Dans le commerce, il est vendu à 150 et 100 euros selon les versions authentiques ou replicas, par l’équipementier Nike et le club sur ses plateformes. Moins, quand la saison atteint comme présentement un stade avancé. Mais pour les marques, le maillot du PSG coûte beaucoup plus cher. Pour s’y associer il faut payer plus d’une dizaine de millions d’euros annuels et pas loin de la centaine en ce qui concerne l’équipementier.

Plus ou moins 179 M€ de valorisation de maillot pour le PSG

Selon nos estimations à Sportune, le maillot du club de la capitale est valorisé à plus ou moins 170 millions d’euros. Dont 80 millions viennent de Nike, ou de sa division Jordan épisodiquement, en tant que fournisseur officiel de toutes les tuniques de matchs et d’entraînements pour les équipes hommes et femmes. La compagnie Qatar Airways verse elle l’équivalent de 60 à 70 millions d’euros annuels, pour occuper l’espace premium à l’avant des tuniques.

GOAT, un sponsor manche difficile à voir au bras du capitaine

Il y a avec les 18 millions d’euros que paie le groupe GOAT pour afficher son logo sur la manche gauche, avec la particularité d’être souvent masqué par le capitaine de l’équipe, qui le porte sous le brassard. Quand c’est Mbappé qui l’est, et qu’il plante un triplé comme récemment à Montpellier, c’est une visibilité en moins pour l’annonceur.

Le Paris SG n’a plus de sponsor au dos de la tunique des joueurs

Au total donc, le maillot du Paris Saint-Germain vaut peu ou prou 170 millions d’euros de l’apport de ces trois sponsors. Sachant que tout partenariat commercial sur le maillot est conditionné de bonus à la performance, en championnat, coupe nationale et bien évidemment la plus clinquante Ligue des champions. Le champion de France pourrait même viser plus de ses accords, puisqu’il n’a plus de commanditaires à l’arrière sur la bas, à l’espace qu’occupait jusqu’à 2021-2022 le groupe qatari de télécommunication, Ooredoo. Le deal était alors en l’état, estimé à la dizaine de millions d’euros par an.

L’un des maillots les plus chers du football international

A son niveau de valorisation, le PSG a l’un des maillots les plus chers du football international après ceux du Real Madrid estimé entre 200 et 230 millions d’euros et du FC Barcelone (à 180 millions d’euros), plus ou moins équivalent à celui de Manchester City en Angleterre.