PSG: Le bolide riquiqui de Fabian Ruiz ne lui coûte qu’un jour de boulot

Fabian Ruiz roule en Smart.

Il est de naturel de penser que footballeur professionnel égale voiture épatante, car c’est souvent bien le cas sur les parking des clubs les plus huppés. Mais il arrive des exceptions qui se remarquent forcément, quand elles sont comme Fabian Ruiz, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

Fabian Ruiz détonne sur le parking du PSG

L’international espagnol est en effet le propriétaire d’une… Smart Fortwo. Soit l’un des modèles les plus compacts du marché de l’automobile, c’est une citadine longue de 2,69 mètres et large de 1,66 mètre. Petite et conséquemment économique, la Smart Fortwo se négocie de 15 000 à 20 000 euros environ selon les versions et les options choisies.

L’équivalent d’un jour de travail du milieu espagnol

Pour un footballeur de la trempe de Fabian Ruiz cela pèse peu sur les finances. En gros, pour lui qui avoisine un salaire estimé à 5,2 millions d’euros brut la saison, sans les primes complémentaires, l’achat de ce véhicule corresponde à un peu plus d’un jour seulement de travail complet. L’ancien du Betis et du Napoli en Italie, âgé de 28 ans, n’a toutefois pas que cette voiture, il est aussi propriétaire d’une plus grosse Audi Q8.