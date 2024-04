PSG: Salaire, contrat, ce que le PSG proposerait à Zaïre-Emery

Warren Zaire-Emery discute extension de contrat avec son club formateur, le PSG.

Parce qu’il n’y a pas que Kylian Mbappé pour animer le mercato du PSG, bien que le dossier du capitaine de l’équipe de France soit forcément brûlant pour le board parisien, voilà déjà de longues semaines qu’ont été entamée des discussions pour prolonger Warren Zaïre-Emery que le club de la capitale couve depuis le centre de formation.

Warren Zaïre-Emery est sous contrat jusqu’en 2024

C’est qu’échaudé par le départ de plus en plus évoqué de son attaquant international, comme il l’avait été précédemment dans le dossier Adrien Rabiot, le Paris Saint-Germain prend les devants, pour ne pas se retrouver au mois de janvier prochain en situation fragile, car son jeune milieu de terrain entrera alors si rien ne bouge d’ici là, dans les six derniers mois de son contrat. Comprendre qu’il sera alors libre de négocier ailleurs son futur.

L’un des futurs plus hauts salaires du Paris SG

A sa pépite de 18 ans, le PSG proposerait un contrat long de la durée maximale de cinq ans, jusqu’à l’échéance du 30 juin 2029. Le tout assorti d’une très conséquente revalorisation salariale estimée entre 15 et 20 millions d’euros brut annuels, contre moins du demi-million d’euros estimé dans son contrat actuel. Une progression salariale qui ferait alors de Zaïre-Ermy l’un des joueurs les mieux payés du collectif du Paris Saint-Germain.