Classements des masses salariales des clubs de la Ligue 2

Un peu plus de 9 millions d’euros, la masse salariale moyenne d’un club de Ligue 2.

A 185,1 millions d’euros au cumul de tous les clubs du championnat, la masse salariale totale des formations de la Ligue 2 française la saison 2022-2023 dernière a augmenté de 28% sur un an, d’après les chiffres comptables communiqués par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG).

Les salaires cumulés de la Ligue 2 dépassent tout juste ceux du seul OL

Ce global à 185 millions d’euros dépasse de peu la seule « rémunération du personnel » de l’Olympique Lyonnais sur le même exercice (156,7 M€), le deuxième en Ligue 1, (loin) derrière le PSG où les salaires débordent sur la concurrence. En Ligue 2, la moyenne est de 9,2 millions d’euros soit l’équivalent quasi tout pile de la masse salariale de Valenciennes. Une saison plus tard, le club nordiste doit courber l’échine en descendant en National.

Les Girondins, le Raf, Pau ou Laval prouvent que l’argent ne fait pas toujours la réussite

Autre preuve qu’avoir les plus gros salaires ne garantie pas la réussite sportive, les Girondins de Bordeaux dominent le sujet et pourtant ils échouent à retrouver l’élite. Même s’ils étaient plus proche en 2023 qu’ils ne le sont cette saison. A contrario, Laval, Pau ou Rodez prouvent sur cet exercice en cours qu’avoir moins de moyens n’empêche pas l’ambition. C’est vrai épisodiquement mais dans le temps, l’implacable loi du plus riche qui est le plus fort s’applique en général. Voilà ci-dessous les masses salariales des 20 clubs de la Ligue 2 la saison 2022-2023 dernière.

Bordeaux = 42,471 M€

Troyes = 37,821 M€

Angers = 36,360 M€

Auxerre = 30,265 M€

Saint-Etienne = 27,416 M€

Paris FC = 16,177 M€

Ajaccio = 16,174 M€

Caen = 14,714 M€

Amiens = 10,592 M€

Guingamp = 10,241 M€

Valenciennes = 9,196 M€

Grenoble = 7,802 M€

Bastia = 6,472 M€

Quevilly-Rouen = 6,230 M€

Rodez = 6,082 M€

Annecy = 5,844 M€

Pau = 5,829 M€

Laval = 5,592 M€

Dunkerque = NC

Concarneau = NC