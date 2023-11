PSG: Rénovation du Parc, un oeil sur les stades signés Pierre Ferret et Populous

Le PSG espère toujours pouvoir rénover en profondeur le Parc des Princes.

Le PSG espère toujours rénover pour l’agrandir, le Parc des Princes, le stade où l’équipe se produit. Mais le club se heurte au refus de la municipalité de céder l’écrin de 47 000 places. Tandis que les discussions se poursuivent, le board du Paris Saint-Germain mène un projet de refonte, selon L’Equipe porté par les cabinets d’architectes, Pierre Ferret et Populous.

Le PSG collabore avec les cabinets Pierre Ferret et Populous

Il appartient aux deux, de très nombreuses enceintes sportives dont certaines sont associées à des équipes de la Ligue 1. Sur son site, l’atelier Pierre Ferret partage de nombreux projets, dont le stade Pierre-Mauroy à Lille, l’extension de Gabriel-Montpied à Clermont, ou la dernière version de Bollaert-Delelis du RC Lens, dans le cadre de l’Euro 2016 et celle du Stadium de Toulouse, pour la même compétition.

Des projets de stades bien connus des supporters de la Ligue 1

L’Américain Populous est lui un mastodonte du secteur. Il est derrière le Tottenham Hotspur Stadium, le terrain de jeu des Spurs à Londres pour un coût estimé proche du milliard d’euros. C’est aussi l’architecte en France du Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais, le premier club de foot de l’Hexagone devenu propriétaire de son stade. L’Allianz Field du Minnesota United ou le TQL Stadium du FC Cincinnati en MLS et son projet « The Cathedral », est l’un des retenus dans la liste des potentiels par les clubs de l’AC Milan et de l’Inter, pour leur futur écrin.