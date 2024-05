PSG ou Borussia, qui va désormais se qualifier selon les bookmakers ?

Qui verra Wembley du PSG ou du Borussia Dortmund ? Les bookmakers français penchent pour le premier.

Battu mais pas abattu, le PSG conserve encore ses chances de se hisser en finale de la Ligue des champions, malgré sa défaite concédée ce mercredi soir (1-0), sur la pelouse du Borussia Dortmund, en match aller de la demi-finale. Avec un retour à jouer à domicile au Parc des Princes, tout est encore possible pour le collectif parisien, bien qu’il soit statistiquement en ballotage défavorable.

Favori le PSG était, favori il reste après le match aller

Ça ne se ressent pas forcément dans l’analyse des bookmakers ce jeudi matin. Favori le Paris Saint-Germain l’était avant la première demi-finale, favori il reste entre deux matchs. A la question, « quel club se qualifiera », la cote du PSG est toujours la plus basse à la moyenne de 1,7 contre un, donc la plus probable. Celle du BVB est de 2 sinon plus.

Vers un succès 2-1 ou 2-0 de Paris au Parc des Princes ?

Pour le scénario, les bookmakers nationaux imaginent un match retour avec des buts. Et en premier un succès 2-1 (cote moyenne de 6,9) de Paris qui, s’il avait été éliminatoire jusqu’à la suppression de la règle du but à l’extérieur, serait en l’espèce synonyme de prolongations voire de tirs au but. A moins que les hommes de Luis Enrique ne forcent la décision dans les 90 minutes initiales et s’imposent plus largement 2-0, c’est coté à 7,1 et c’est le deuxième scénario le plus envisagé.