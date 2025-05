PSG. Nouveau bolide à plus du demi-million d’euros pour Ousmane Dembélé

Une Ferrari Purosangue pour Ousmane Dembélé.

A toute vitesse cette saison, Ousmane Dembélé avale les performances avec une facilité jamais aussi élevée dans sa carrière. Vite et fort, c’est justement des caractéristiques qui collent à son nouveau bolide, qu’il éprouve depuis quelques semaines. L’attaquant du Paris SG est en effet régulièrement vu au volant d’une splendide Ferrari d’un modèle Purosangue.

Une Purosangue pour accompagner l’année 2025

Elle est noire, discrète, comme la majorité d’ailleurs des voitures que conduit Ousmane Dembélé, lui même une personnalité discrète, autrement bien sûr, que quand il affole les défenses adverses, sur son terrain de jeu préféré. La Ferrari Purosangue est une version du segment SUV, sortie des mythiques ateliers de la marque italienne au cheval cabré. Qui dit Ferrari, dit forcément puissance et férocité.

Plus ou moins le demi-million d’euros à l’achat

La Purosangue abrite un moteur V12 de 6,5 Litres qui développe une puissance de 725 chevaux. Avec de tels atouts, elle avale le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes et dépasse les 300 km/h, pour une vitesse maximale donnée à 310 km/h. Evidemment, qui dit Ferrari dit aussi tarif hors du commun. La Purosangue ne fait pas exception à cette règle, il faut compter plus ou moins un demi-million d’euros, mais jusqu’à beaucoup plus en fonction des versions et des options choisies.