PSG – Newcastle: Combien coûtent les derniers billets au Parc des Princes ?

Le PSG accueille Newcastle ce mardi en Ligue des champions.

A 24h du match PSG – Newcastle, le Parc des Princes est encore accessible à celles et ceux qui n’ont pas encore de billets. Accessible certes, mais ce choc de la 5ème journée de Ligue des Champions, programmé ce mardi 28 novembre à 21h, n’est pas ou plus à portée de toutes les bourses. Sur la billetterie en ligne du club, les places les moins chères restants disponibles se paient 135 euros.

Des billets encore accessibles pour PSG – Newcastle

Enfin ça, c’est le tarif indiqué mais il faut en réalité payer plus cher (159,3 euros), à l’ajout de la TVA et des frais de réservation. Ce prix donne droit à une place ne catégorie 17 en pied de virage, côté tribune Boulogne. Derrière l’évolution est progressive à la hausse. Il y a encore toute sorte de billets à vendre, dans sensiblement toutes les zones de l’écrin du PSG.

De 135 à 2 000 euros les billets, hors frais et taxes

Pour viser le top, il faut regarder en catégorie 1. Ce PSG – Newcastle est loin des 11 000 euros du précédents joué contre l’AC Milan, mais la place la plus chère n’en coûte pas moins 2 000 euros et plus (2 360 euros), avec les frais et taxes. Cette rencontre de Ligue des champions, séduisante sur le papier, ne devrait pas manquer de faire le plein, comme les précédentes en C1.