PSG, LOSC. Transfermarkt, CIES... Combien vaut Lucas Chevalier sur le mercato ?

Ça se rapproche entre le PSG et Lucas Chevalier, à condition d’y trouver le juste prix pour le LOSC.

Ce n’est pourtant pas le poste le plus exposé au Paris Saint-Germain qui compte Gianluigi Donnarumma en numéro un, Matvey Safonov en doublure et le jeune Renato Marin fraîchement recruté. Pourtant le dossier Lucas Chevalier, souvent évoqué ça et là, revient et prend de l’épaisseur ce week-end. L’Equipe, dans son édition dominicale, abonde dans ce sens.

Si le LOSC Lille pourra difficilement retenir son portier contre soin grès face à l’intérêt du champion de France et d’Europe, il ne cédera pas facilement un joueur formé entre ses murs. Lucas Chevalier est jeune (23 ans), promis à devenir un international français et il lui reste encore deux ans (jusqu’au terme de la saison 2026-27) sur son contrat prolongé en 2023.

Une valorisation proche des 40 M€

Ces deux saisons contractuelles, L’Equipe les estime à 40 millions d’euros que voudrait la direction lilloise. C’est sensiblement autant que n’en vaut le joueur chez les spécialistes de la valorisation. A 30 millions d’euros pour la plus basse, donnée par Transfermarkt. 38 millions d’euros celle de Football Transfers. Et un peu plus de 40 millions d’euros (40,7 M€), comme l’avançait l’Observatoire du football (CIES) à l’approche de ce printemps 2025.

Le PSG pourrait compenser pour partie de l’indemnité du transfert de Lucas Chevalier par la cession de Donnarumma à qui il reste un an de contrat et que suivent les deux voisins et rivaux, Manchester City et Manchester United.