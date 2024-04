PSG: Le PSG doit régler plus de 170M€ sur des transferts de joueurs

Le PSG doit régler plus de 175 millions d’euros en indemnités sur des transferts de joueurs.

Il n’y a pas que des talents comme Warren Zaïre-Emery formé entre les murs du centre de formation, pour se bâtir un effectif compétitif, capable de prétendre à la victoire finale en Ligue des champions, le PSG a investi sur des transferts de joueurs. Et comme cela se pratique de plus en plus dans le foot, plusieurs opérations sont étalées dans le temps.

Le PSG a des créances et des dettes sur les transferts

Cela suppose donc du club parisien qu’il a des dettes vis-à-vis d’autres clubs. Et à l’inverse il a aussi des créances de l’ordre de 88,2 millions d’euros, mais elle sont inférieure à ce que le club doit encore payer. Les chiffres du rapport financier de la DNCG pour la saison 2023 dont état d’une « dette sur mutations de joueurs » de 175,75 millions d’euros à devoir au 30 juin dernier.

Le recrutement de Kolo-Muani n’est pas compris dans le total

Il n’est pas précisé dans le résultat des comptes du club à quelle échéance la somme doit être payée, si c’est du court ou du long terme. Ce total ne comprend notamment pas le transfert de Randal Kolo-Muani arrivé cet été à Paris depuis l’Eintracht Francfort pour un montant estimé à 95 millions d’euros.