PSG: Le dernier maillot de Mbappé en Ligue des champions flambe aux enchères

Plus de 10 000 euros pour un maillot, une performance signée Kylian Mbappé.

Cela restera, à moins qu’il revienne un jour au club, le dernier maillot de la carrière de Kylian Mbappé avec le PSG, porté à l’occasion d’un match de Ligue des champions. Celui de la demi-finale retour perdu contre le Borussia Dortmund (0-1) le mardi 7 mai dernier au Parc des Princes. Cette tunique plutôt spéciale était à vendre aux enchères jusqu’à ce samedi, par le club de la capitale qui propose régulièrement celles portées par les joueurs en match officiels.

Plus de 11 000 € pour le maillot de la défaite contre le BVB

Pour ce maillot n°7 floqué de Mbappé, que le capitaine des Bleus a donc porté avant de le signer, les enchères sont montées très hautes. Jusqu’à 11 168 euros au dénouement final, ce samedi après-midi. Les acheteurs se sont manifestés de partout dans le monde, en France bien sûr, mais aussi d’Allemagne, du Japon, de Hong Kong, du Mexique, d’Arabie Saoudite, de Chine, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, d’Italie, mais aussi des Etats-Unis et de Chine pour les deux enchères les plus élvées. Deux profils qui se sont livré un mano à mano de près de deux heures à coup de surenchères l’un sur l’autre.

Six fois et plus que les maillots des autres joueurs du PSG

A plus de 11 000 euros, c’est a minima près de six fois le prix payés pour d’autres maillots du même match que ceux de Warren Zaïre-Emery (1 516 euros) et de Kang-In Lee à 1 953 euros pour ceux qui suivent en terme de ventes les plus conséquentes. Les enchères ont débuté le jour même de la rencontre avec une mise à prix identique pour tous les maillots proposés à 200 euros.