PSG: Avec la qualif’, détail des primes gagnées en Ligue des champions

Dans la douleur, le PSG verra les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce qui augmente un peu plus le total de ses gains dans le tournoi.

Ce fut chaud, voire très chaud, mais le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel, sinon le minimum attendu en décrochant un nul (1-1) sur la pelouse du Borussia Dortmund qui qualifie le club pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le PSG passe derrière le BVB, en terminant deuxième du groupe F mais il verra la phase éliminatoire de la compétition.

Le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions

Un ticket validé qui, financièrement, vaut 9,6 millions d’euros. En plus du reste des primes gagnées jusqu’ici. A Sportune nous avons fait les comptes et le total s’élève à presque 100 millions d’euros pour le PSG, entre la prime commune aux 32 équipes de la phase finale, le classement au coefficient (il était cinquième au moment de la distribution), les bonus aux résultats en phase de groupes et le marketpool qu’il partage avec le RC Lens, en ayant l’avantage de la plus grosse part du gâteau (55%), en sa qualité de club champion de France.

Presque 100 M€ gagnés en primes de l’UEFA avec l’accession à la phase éliminatoire

Selon la grille de répartition de l’UEFA, Paris cumule donc jusqu’ici plus de 95 millions d’euros de sa campagne 2023-2024 en C1, bonus à l’accession aux huitièmes de finale inclus. Il va désormais devoir attendre le tirage qui le verra affronter un premier de groupe avec la contrainte de se déplacer pour le match retour. S’il franchit les huitièmes, il recevra alors 10,6 millions d’euros de plus. Mais ça, c’est une autre histoire…

Les primes gagnées par le Paris SG en Ligue des champions

Prime de participation = 15,64 M€

Prime de résultats = 7,46 M€

Classement au coefficient = 30,699 M€

Marketpool = 33 M€

8e de finale = 9,6 M€

Total = 96,399 M€