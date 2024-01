PSG la 2e, les plus grosses masses salariales du foot européen

C’est au FC Barcelone que la masse salariale est désormais la plus élevée du football européen.

Faut-il bien désormais préciser « du football européen », car jusqu’alors les clubs du Vieux continents distribuaient les salaires les plus élevés de la discipline, dans le monde. Mais ça, c’était avant la boulimie soudaine et frénétique de l’Arabie Saoudite, pour le ballon rond. Au bilan de l’exercice sportif et financier 2022-2023, au 30 juin dernier, le PSG n’a plus la masse salariale la plus volumineuse.

Le PSG a réduit de 13% sa masse salariale en 2023

La sienne a fondu drastiquement de 13% passant de 729 millions d’euros en 2022, à 634 millions en 2023. Auparavant supérieure aux chiffre d’affaires du club, elle pèse désormais 79 des recettes, hors revenus générés par le marché des transferts. Ce ratio est désormais moindre qu’au FC Barcelone (80% du CA) où les salaires chargés sont désormais les plus élevés en Europe au cumul, à 639 millions d’euros. C’est 39% de plus d’une saison sur l’autre.

Le Real Madrid, premier club non champion à la masse salariale la plus élevée

Ces chiffres sont tirés du rapport des champions européens de la division Football Benchmark de KPMG. Les champions d’Europe en titre, Manchester City suivent à 486,3 millions d’euros et le Real Madrid, à 452,7 millions d’euros pour premier club non champion nationale en 2023. Chez les Citizens comme pour les Merengue, la masse salariale est mieux maîtrisée à respectivement 59% et 55% leur poids sur les revenus générés.

Les plus grosses masses salariales du foot européen