PSG – Inter. Pourquoi la victoire en C1 vaut au moins 4M€ de plus qu’annoncé ?

Le vainqueur de la Ligue des champions disputera en plus la Super Coupe UEFA, qui lui assurera alors, au moins 4 millions d’euros de plus.

Une finale de la Ligue des champions qui rapporte 18,5 millions d’euros et encore 6,5 millions d’euros à l’équipe qui la remportera. Cette semaine, beaucoup l’ont écrit et notamment nous à Sportune. Car il est vrai que c’est l’équivalent des nouvelles primes promises par l’UEFA aux deux équipes qualifiées au rendez-vous finale, en l’espèce le Paris SG et l’Inter Milan.

Le vainqueur de la C1 disputera la Super Coupe

Mais nous avions tous oubliés que de gagner la Ligue des champions offrent à l’heureux élu la garantie de disputer un match en plus. Et qui vaut cher : au moins 4 millions d’euros. Car le vainqueur de cette C1 affrontera plus tard, celui de la Ligue Europa (opposant les Anglais de Manchester United à d’autres Anglais que les Spurs de Tottenham), dans ce que l’organisateur appelle la Super Coupe de l’UEFA.

Gagner la Ligue des champions vaut au moins 29 M€

Ce match de gala est payé 4 millions d’euros aux deux équipes, plus un million qui reviendra à celle qui s’imposera. Comprendre qu’un succès en Ligue des champions vaut de façon certaine les 18,5 millions de la place en finale, plus les 6,5 millions du titre et encore 4 millions d’euros. Soit 29 millions d’euros pour ce seul match. En plus de tout le reste déjà gagné dans le tournoi.