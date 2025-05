PSG – Inter Milan. Prédictions de la finale selon les bookmakers

C’est le jour J de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan.

Ce samedi soir à Munich, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan s’affrontent pour la première fois de leur histoire dans un match officiel. Une finale de Ligue des Champions inédite que les opérateurs sportifs ont disséquée sous tous les angles, dessinant les contours d’un scénario probable pour cette affiche tant attendue.

Les bookmakers installent les Parisiens en position de favoris avec une cote de 2,20 pour leur succès dans le temps réglementaire. Un statut logique au regard de leur parcours européen remarquable, ayant éliminé successivement Liverpool, Aston Villa et Arsenal. L’Inter, vainqueur de formations prestigieuses comme le Bayern Munich et le FC Barcelone, n’accuse qu’un léger retard dans les pronostics avec une cote de 3,50.

Le PSG en favori à la victoire quel que soit le scénario

Cette hiérarchie suggère un équilibre relatif entre les deux formations, loin des finales à sens unique que peuvent parfois proposer les compétitions européennes. Le match nul à l’issue des 90 minutes, coté à 3,45, reste une hypothèse crédible dans cette confrontation entre deux équipes tactiquement organisées.

Les scores exacts privilégiés par les analystes témoignent d’une finale disputée où chaque but pourrait peser lourd. Le 1-1, coté à 5,30, apparaît comme le scénario le plus probable d’égalité, suggérant un match équilibré qui se jouerait dans les détails. Côté victoires, les bookmakers anticipent des succès étriqués. Un 1-0 parisien (7,80) ou un 2-0 (8,55) semblent les issues les plus vraisemblables en cas de succès des hommes de Luis Enrique. Pour l’Inter, seule une victoire minimale 1-0 (10,20) trouve grâce aux yeux des pronostiqueurs, traduisant la difficulté attendue pour percer la défense parisienne.

Sur le plan individuel, Ousmane Dembélé cristallise les attentes offensives parisiennes. Coté à 3,25 pour ouvrir son compteur, l’ailier français devance ses coéquipiers Gonçalo Ramos et Désiré Doué (3,95 chacun) dans la hiérarchie des potentiels buteurs parisiens. Chez les Milanais, Lautaro Martinez endosse le costume de leader offensif avec une cote de 3,50 au premier but. L’Argentin devance Marcus Thuram (3,95) et Mehdi Taremi (4,20), confirmant son statut d’atout majeur de la formation lombarde pour cette finale.

Si l’incertitude règne sur le temps réglementaire, les bookmakers se montrent plus tranchés concernant l’issue finale de la rencontre, prolongations et tirs au but inclus. Le PSG, coté à 1,63, dispose d’un avantage net sur l’Inter (2,40), suggérant que la qualité et la fraîcheur de l’effectif pourraient faire la différence dans une finale qui s’éterniserait.