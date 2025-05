PSG – Inter. 40h d’antenne, le programme complet sur Canal+

Canal+ déploie un gros dispositif pour accompagner la finale du PSG face à l’Inter Milan.

Canal+ sort l’artillerie lourde pour la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan, prévue ce samedi soir à Munich. La chaîne cryptée annonce un dispositif exceptionnel de 40 heures d’antenne, débutant dès ce lundi pour accompagner les téléspectateurs jusqu’à l’issue de cette finale historique.

Cette programmation marathon témoigne de l’enjeu considérable que représente cette rencontre pour le football français, avec la première participation du Paris Saint-Germain à une finale de C1 depuis 2020 et l’arrivée à maturité du projet qatari.

Une programmation étalée sur toute la semaine précédent la finale

La stratégie éditoriale de Canal+ s’articule autour d’une progression millimétrée. Du lundi au jeudi, l’émission quotidienne « En route pour Munich » prendra possession de l’antenne à 20h30, mobilisant l’ensemble de la rédaction foot de la chaîne. Clément Gacheny et Nicolas Tourriol se partageront l’animation, entourés des consultants emblématiques Geoffroy Garetier, Gaetane Thiney, Christophe Jallet et Laure Boulleau. Cette formule permettra de décrypter les préparatifs des deux équipes et d’analyser les enjeux tactiques de cette affiche européenne.

Le vendredi 30 mai marquera une première escalade avec « Ici c’est Munich », programme qui prendra l’antenne dès 7h du matin. Cette émission en continuité se présente comme une immersion complète dans l’atmosphère munichoise, ponctuée de temps forts comme la retransmission en direct de l’entraînement du PSG à 18h15. La programmation intégrera également un « Big Five » spécial consacré aux 40 ans du PSG en coupes d’Europe, réunissant David Ginola, Christophe Jallet, Mickaël Landreau et Luis Fernandez.

Paul Tchoukriel et Sidney Govou aux commentaires de PSG – Inter Milan

La journée du 31 mai constituera l’apothéose de ce dispositif. Dès minuit, Canal+ basculera en mode finale avec une programmation spéciale incluant les rediffusions du parcours européen parisien, notamment les confrontations face à Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Le « Canal Champions Club », présenté par Hervé Mathoux depuis Munich, réunira à partir de 18h35 un plateau avec Laure Boulleau, David Ginola, Samir Nasri, Bertrand Latour et Gauthier Kuntzmann. Cette émission en clair permettra au plus grand nombre de vivre les dernières heures avant le coup d’envoi.

Pour la rencontre elle-même, Canal+ a fait appel à Paul Tchoukriel au commentaire, épaulé par Sidney Govou. Margot Dumont et Dominique Armand assureront les reportages en bord de terrain, complétant un dispositif technique. Le débrief post-match sera immédiatement pris en charge par le « Canal Champions Club », avant qu’une émission spéciale « Lendemain de Finale » ne clôture dimanche le dispositif de la chaîne cryptée.