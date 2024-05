PSG et OL au top 50 des clubs de foot les plus chers en 2024 selon Sportico

Sportico valorise le PSG en 2024 à 3,8 milliards d’euros.

Deux clubs français se glissent parmi les 50 plus chers au monde d’après un classement annuel signé de Sportico, qui place Manchester United en tête, à 6,2 milliards de dollars de valorisation en 2024, soutenu par l’entrée au capital du club de l’homme d’affaire anglais Jim Ratcliffe.

Le PSG à 3,8 milliards d’euros, l’OL à 726 M€

Le Paris Saint-Germain appartient au top 10, il se classe septième avec un estimation de 4,05 milliards de dollars (3,8 milliards d’euros) qui s’appuie notamment sur les revenus générés par chacune des équipes. L’Olympique Lyonnais est un autre club national classé dans les 50, il est le 23e, classé entre les Sounders de Seattle en MLS et la Roma en Italie avec une valorisation à 780 millions de dollars (726 M€).

Les clubs de la MLS majoritaires dans le top 50

Le classement de Sportico incorpore 20 clubs de la MLS, neuf de la Premier League, six de la Serie A, quatre de la Bundesliga, trois de la Liga et de la LigaMX, deux de la Ligue 1… Les auteurs justifient la forte présence de club du football nord-américain ainsi : « Les grands clubs européens surpassent les clubs de MLS en termes de revenus, mais la MLS a l’avantage en matière de contrôle des coûts, de stades modernes et de structure à entité unique qui favorise la collaboration entre propriétaires. L’absence de relégation fournit également un plancher aux valeurs de la MLS, qui ont augmenté de manière spectaculaire au cours de la dernière décennie. »

1,5 milliard la valorisation moyenne d’un club du top 50

Les 50 principaux clubs de football valent au total 79,6 milliards de dollars, pour une moyenne de 1,6 milliard de dollars par club (1,5 milliard d’euros), en augmentation de 8,7 % par rapport à l’année dernière

Les clubs de foot les plus chers en 2024 selon Sportico