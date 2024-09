PSG: En quoi roule Luis Enrique ? Son (gros) bolide à l’image

Un Jeep Wrangler pour Luis Enrique.

Il n’a pas le plus gros niveau budget, il y a d’autres cylindrées bien plus clinquantes sur le parking des joueurs et staff du PSG. Mais au niveau du gabarit, Luis Enrique n’a pas à rougir de la comparaison à bord de son véhicule personnel. A tout le moins celui qu’il emprunte le plus régulièrement pour faire la route du domicile au lieu de travail ; le centre d’entraînement du club pour le plus fréquent.

Luis Enrique roule en 4×4 de la marque Jeep

L’entraîneur espagnol roule en Jeep Wrangler modèle 2021, une voiture d’un constructeur automobile iconique du football et de la Juventus Turin dont il est le sponsor majeur sur le maillot (et fournisseur de véhicules aux joueurs bianconeri). Le Jeep Wrangler avoisine les 60 000 à 70 000 euros à l’achat en neuf, il a la spécificité d’être plutôt tout terrain, une qualité qui colle bien au technicien du PSG.

Le PSG n’a pas (ou plus) de constructeur partenaire

A Paris, Luis Enrique ne bénéficie pas comme avec ses deux précédents employeurs, du prêt d’un véhicule par le sponsor partenaire du club. A Barcelone, il roulait en Audi (qui a depuis cédé la place à la marque Cupra), tandis qu’avec l’Espagne, il était associé au constructeur national Seat.