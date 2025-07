PSG. Deux nouvelles Air Max Plus associée au PSG

Le PSG dévoile deux nouvelles sneakers de son équipementier Nike. Ici la « Paris Saint-Germain Air Max Plus Premium ».

Nouvelle production de la collaboration de Nike avec le Paris Saint-Germain. L’équipementier au swoosh vient de dévoiler deux nouvelles sneakers inspirées du club de la capitale. Une Air Max Plus et une Air Max DN8 font leur apparition, toutes deux affichées à 199,99€ et commercialisées sur les espaces digitaux du club et de Nike.

Une sortie de plus fruit d’une longue collaboration

La Air Max Plus version PSG se présente dans une livrée gris-anthracite dégradée. Cette édition spéciale préserve l’ADN technique du modèle avec sa construction mesh, ses insertions TPU et la signature « Tuned Air » positionnée sur le contrefort et la semelle externe. Le nom « Paris » s’affiche sur le panneau latéral externe, le blason du PSG investit la languette, et les semelles de propreté adoptent le code couleur du club francilien. La Air Max DN8 « PSG » (en vente ici) accompagne cette sortie en reprenant cette même direction esthétique.

Ces nouvelles sneakers de Nike et estampillées Paris Saint-Germain s’inscrivent dans une longue lignée de collaboration signatures entre les deux marques, dans le cadre d’un partenariat commercial durable puisque entamée sur la fin du siècle dernier.