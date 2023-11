Handball: Deux ans de plus pour un fournisseur officiel du PSG

Le PSG handball et Novatlas unis jusqu’en 2025.

Le PSG handball et Novatlas ont annoncé ce mardi la prolongation de leur partenariat jusqu’en 2025. La société française spécialisée dans la topographie et les acquisitions 3D demeure ainsi deux ans de plus un fournisseur officiel de la section handball du club de la capitale.

Le PSG prolonge avec Novatlas jusqu’en 2025

« La prolongation de notre partenariat avec Novatlas jusqu’en 2025 est le fruit d’une collaboration fructueuse et fondée sur une relation de confiance », détaille le manager général du PSG handball, Thierry Omeyer. « Cette alliance solide entre le Paris Saint-Germain Handball et Novatlas repose sur des valeurs communes de performance, d’innovation et d’esprit d’équipe. Ensemble, nous visons l’excellence au quotidien, que ce soit sur le terrain ou dans l’ensemble de nos projets. »

Un partenariat de « fournisseur officiel » débuté en 2022

La collaboration initiée en janvier 2022 a déjà donné lieu à de nombreuses interactions entre les deux parties. En septembre 2022, le Manager Général du PSG Handball, Thierry Omeyer, et trois joueurs de l’équipe ont visité les locaux de Novatlas, tandis que Thierry Omeyer a pris la parole devant l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise lors d’un séminaire au Parc des Princes. Sur le terrain, les équipes de Novatlas ont assisté à toutes les rencontres de la Ligue des Champions et participé à tous les tournois partenaires.