PSG: Coupe d’Europe, de France, Ligue 1, les détails d’une saison à 165,6 M€ de droits TV

Le PSG a perçu un peu plus de 165 millions d’euros en droits de l’audiovisuel la saison dernière.

Officiellement champion de France 2024, le PSG l’était déjà la saison précédente au cours de laquelle, selon les chiffres publiés par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) vendredi, il a généré un chiffre d’affaires historiquement record de plus de 807 millions d’euros. Qu’il doit pour partie aux revenus tirés des droits de la TV, ces derniers valant 165,5 millions d’euros.

165,5 M€ de la TV pour le PSG dont la majorité tirée de la C1

Mais toute la somme n’est pas le simple fait de sa campagne victorieuse en Ligue 1. Le montant inclut en effet les bénéfices tirés du championnat, de la Coupe de France et de son tournoi en Ligue des champions. Lequel parcours en C1 tient d’ailleurs pour part la plus importante du total à 64%. Expliqué par les chiffres, la coupe d’Europe a rapporté 101,3 millions d’euros, la Ligue 1, 59,7 millions d’euros et le reste 4,6 millions d’euros.

Près du quart des revenus versés aux clubs de la Ligue 1

A lui seul, le PSG concentre près du quart (23,5%) de l’intégralité des droits de l’audiovisuel perçus par l’ensemble des clubs de la Ligue 1, au cours de la saison 2022-2023. Ces 165 millions d’euros de la TV ne sont pas records pour le club francilien, il a déjà dépassé les 200 millions d’euros, la dernière fois en 2020-2021 et suivant la tournure que vont prendre les négociations que mène la Ligue pour la prochaine répartition, il peut espérer les augmenter à l’avenir. De surcroit à la faveur du nouveau et plus lucratif format en Ligue des champions.