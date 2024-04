PSG: Comment les sponsors du PSG réagissent au 12e sacre en Ligue 1 ?

Le PSG est champion pour la douzième fois, mais tous ses sponsors n’ont pas (encore ?) salué la performance.

Un douzième titre national qui porte un peu plus loin le record déjà détenu par le même club. A la faveur de la défaite de Monaco à Lyon ce dimanche, conjuguée au nul concédé au Havre samedi, le PSG est devenu officiellement le champion de France de Ligue 1, saison 2023-2024. C’est le douzième donc pour le club parisien, une performance que certains de ses sponsors ont accompagné, les uns de quelques mots, les autres d’une communication plus globale pour saluer le sacre.

Qatar Airays a réagi parmi les trois sponsors premium du PSG

Sur l’échelle d’importance des commanditaires du club, ni l’équipementier Nike, ni GOAT sur la manche des maillots pour deux des trois « partenaires principaux », n’ont réagi à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, ce lundi matin. Qatar Airays, sponsor majeur à l’avant des tuniques l’a fait de lundi en reprenant le visuel partagé par le club, accompagné de ces mots : « Bonjour les parisiens. Il est temps de célébrer un autre titre en tant que champions de France. Félicitations PSG – Paris Saint-Germain! »

C’est aussi le même visuel et sens du message publié par la Qatar National Bank (QNB) au niveau juste en-dessous de sponsoring, à la case « partenaires premium ». « Le Paris Saint-Germain est champion de la ligue française pour la 12ème fois de son histoire et pour la troisième fois consécutive. Fier de soutenir et de sponsoriser ce club champion », est-il doublement écrit en langue arabe et anglaise.

Quatre commanditaires sur la trentaine ont communiqué ce lundi matin

Au même niveau hiérarchique, le groupe audiovisuel BeIn Sports a salué de manière très formelle la victoire parisienne en illustrant le propos par des images de la joie des joueurs parisiens. Quant à Parions Sport, elle est la marque qui a le plus travaillé le visuel avec une image explicite du sacre du club et la légende : « ET DE 12 ! Alors qu’il reste encore trois journées, le PSG est déjà assuré de décrocher son 12e titre de champion de France. À quand le prochain trophée ? ».

Cette saison 2013-2024, le Paris Saint-Germain revendique une trentaine de soutiens commerciaux pour la seule équipe masculine de football, dont certaines marques sont des sponsors régionaux et une est associée exclusivement au nouveau campus.