PSG-Chelsea. La FIFA dévoile le badge que portera le vainqueur sur son maillot

Le vainqueur de la Coupe du monde des clubs arborera ce badge symbolique sur son maillot.

La FIFA a présenté le badge officiel que portera le vainqueur de la finale de la Coupe du monde des clubs 2025 entre le Paris Saint-Germain et Chelsea FC qui s’affrontent ce dimanche soir en finale. Ce badge exclusif sera arboré sur le maillot du club champion pendant quatre ans, jusqu’au prochain tournoi.

Le badge se décline en deux coloris : blanc sur or et or sur blanc. Il présente une représentation graphique du trophée de la Coupe du monde des clubs FIFA, conçu en collaboration avec Tiffany & Co., ainsi que le monogramme de la compétition. Cette distinction s’inscrit dans la tradition des compétitions nationales FIFA, qui attribue des badges similaires aux détenteurs de la Coupe du monde masculine, de la Coupe du monde féminine, de la Coupe du monde de futsal, de la Coupe du monde de beach soccer et de la Coupe intercontinentale FIFA.

Sur le maillot du vainqueur pour 4 ans

La finale se déroulera dimanche au MetLife Stadium de New York New Jersey. Le club vainqueur conservera le droit de porter ce badge jusqu’à ce qu’un nouveau champion soit couronné lors de la prochaine édition, prévue dans quatre ans. DAZN, plateforme de divertissement sportif, assure la diffusion mondiale exclusive de la Coupe du monde des clubs FIFA 2025, rendant tous les matchs du tournoi accessibles gratuitement aux supporters du monde entier.

Ce badge constitue un symbole tangible de la suprématie mondiale du club champion, qu’il portera lors de chaque match officiel pendant la durée de son règne.