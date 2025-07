PSG – Chelsea. 10 kilos d’or fin, combien vaut le trophée de la Coupe du monde des clubs ?

Ce trophée que convoitent le PSG et Chelsea pèse 10 kg et vaut 200 000 euros.

En cette journée de finale opposant le Paris Saint-Germain à Chelsea FC, l’attention se porte également sur le prestigieux trophée que remportera l’équipe victorieuse. La FIFA a entièrement repensé sa récompense pour cette première édition à 32 équipes de la Coupe du monde des clubs.

L’œuvre, réalisée par la prestigieuse maison de joaillerie américaine Tiffany & Co, impressionne par ses dimensions et sa composition. Pesant 10 kilos, le trophée est entièrement plaqué à l’or fin 24 carats. Sa valeur marchande s’élève à 200 000 euros. Le design s’inspire directement de la sonde spatiale Voyager de la NASA, offrant une esthétique futuriste inédite dans l’univers des trophées sportifs. Sa structure modulable constitue sa principale originalité : grâce à une clé de déverrouillage qui sera remise à l’équipe championne, le trophée peut se transformer en bouclier ou adopter une forme orbitale.

« Ramener la Coupe à la maison »

Du 3 au 6 avril dernier, Paris a accueilli le trophée dans le cadre d’une tournée promotionnelle. Le PSG, unique représentant français de la compétition, a présenté la récompense au public du Parc des Princes le samedi 5 avril, lors de la réception d’Angers SCO en Ligue 1. La capitale française a servi d’écrin à cette présentation, avec des mises en scène devant la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe et à Montmartre. Une croisière sur la Seine a également été organisée, réunissant des personnalités comme Youri Djorkaeff, le chef Jean Imbert, l’artiste Mambo et le champion de BMX freestyle Matthias Dandois.

Le trophée porte plusieurs inscriptions significatives : les règles originales du football, les noms des 32 clubs qualifiés pour cette édition inaugurale, ainsi que la mention « Coupe du Monde des Clubs » traduite en plusieurs langues, dont le français. Ces gravures témoignent de la dimension internationale et historique de la compétition. Cette récompense exceptionnelle attend donc le vainqueur de la finale entre le PSG et Chelsea, marquant l’aboutissement d’une compétition inédite par son format et son prestige.