PSG: Badge de « Champion » sur le maillot, mode d’emploi

En tant que club champion de France, le PSG a un badge sur son maillot.

C’est l’honneur que la Ligue de football professionnel (LFP) réserver aux clubs champions. En l’espèce, cette saison 2024-2025, au Paris Saint-Germain. Celui de porter sur le maillot des joueurs un badge qui rappelle qu’ils sont les derniers vainqueurs de la Ligue 1, à la défense sur les mois à venir de leur titre.

Deux badges maximum sur les maillots dont un pour le champion

La LFP n’autorise que deux badges visibles sur les tuniques des clubs de l’élite : l’un commun à toutes qui est celui de la compétition et l’autre pour le champion. Chacun à ses règles, celui du champion doit obligatoirement être apposé sur la manche droite du maillot, mais plus encore, sur la face extérieure de la manche, à mi-distance entre l’épaule et le coude.

Sur la manche droite et dans des proportions très précises

Ce n’est pas à la LFP de s’adapter au maillot le cas échéant si doublure il y a sur des logos, mais aux équipementiers sportifs de s’adapter à la règle. La Ligue rappelle aussi dans son règlement que « les badges officiels sont exclusivement disponibles auprès de la/les société(s) approuvée(s) par la LFP pour fournir le badge officiel de la compétition. »