PSG à 2 858 M€, les clubs de foot les plus chers en 2024 selon Football Benchmark

La division Football Benchmark de KPMG valorise le PSG à 2,858 milliards d’euros.

Les études qui visent à valoriser le PSG en tant qu’entreprise du sport et du football ne sont pas toujours égales. La dernière est signée de Football Benchmark, la division football du groupe KPMG. Elle estime le club de la capitale à 2,858 milliards d’euros en cette année 2024. C’est à ce titre moins que n’en donne la magazine économique Forbes (à près de 4 milliards d’euros).

Le PSG est le huitième club le plus cher du football

Reste que le classement des 10 clubs de football les plus chers au monde cette année montre toute l’étendue du chemin parcouru par le club de la capitale depuis qu’il est au main de Qatar Sport Investments (QSI). En 2011, le fond souverain l’a repris en deux temps et pour la somme de 70 millions d’euros. Certes, il a énormément investi d’argent depuis pour l’élever parmi les plus hauts standards du ballon rond européen (et par le truchement, mondial), mais aujourd’hui, le Paris Saint-Germain est le huitième club le plus valorisé du moment.

Le Real Madrid premier à dépasser le milliard de revenus ?

Il est aussi l’un de ceux qui jouent des coudes pour franchir puis dépasser le seuil hautement symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires. En ce sens, le Real Madrid a pris une option d’avance sur la concurrence. Option qu’il espère amplifier avec l’entrée prochaine dans son nouveau stade Santiago-Bernabeu, revu, corrigé et agrandi pour accroître le business. Selon Football Benchmark, le club le plus titré de la discipline est aussi l’un des plus chers, à plus de 4 milliards d’euros.

Manchester City et la Premier League dominent

Un autre le devance, que celui de Manchester City, champion d’Europe et d’Angleterre en titre. Les Citizens ont, comme au PSG, un actionnariat d’état solide et sportivement, ils ont largement progressé ces dernières années sous la houlette de Pep Guardiola. Manchester City est l’un des six clubs d’une Premier League ultra-dominante dans le top 10 des franchises du football à la plus forte valeur du moment. Dont voilà ci-dessous le classement…

Les 10 clubs de foot les plus chers en 2024 selon Football Benchmark

Manchester City = 4 0073 M€

Real Madrid = 4 006 M€

Manchester United = 3 932 M€

Liverpool = 3 900 M€

Bayern Munich = 3 838 M€

FC Barcelone = 3 504 M€

Chelsea = 2 989 M€

Paris SG = 2 858 M€

Tottenham = 2 780 M€

Arsenal = 2 301 M€