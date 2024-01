PSG à 1 152 M€, les collectifs les plus chers du foot en janvier selon KPMG

La pépite Warren Zaire-Emery fait grimper la valorisation du PSG/

Les champions anglais, Manchester City, affichent la valeur d’équipe la plus élevée au niveau mondial (1 414 M€) en janvier 2024, selon l’outil d’évaluation des joueurs de Football Benchmark de KPMG, conservant ainsi leur position de leader par rapport à la saison précédente. De plus, Erling Haaland (194 M€), le joueur le plus précieux au niveau mondial, fait également partie de l’effectif des Citizens.

Manchester City conserve le collectif le plus cher du foot devant le PSG et le Real

Le Paris Saint-Germain, (1 152 M€) et le FC Bayern München (1 023 M€) complètent le podium parmi les champions. À noter que le FC Barcelone, devancé par le Real Madrid CF, et le SSC Napoli, seulement le troisième effectif le plus précieux en Serie A, sont les seuls champions à ne pas pouvoir revendiquer la première place au niveau national en termes de valeur d’équipe.

Six champions nationaux en titre ont valorisé leurs effectifs sur la dernière année

Depuis janvier 2023, six champions en titre ont réussi à augmenter la valorisation de leur effectif, à l’exception notable du FC Bayern Munich et du FC Barcelone. Galatasaray SK (+85%) et Feyenoord Rotterdam (+57%) ont enregistré les augmentations les plus marquées au cours de l’année.

Les collectifs les plus chers du foot en janvier selon KPMG