PSG 5e à 249M€, les 10 clubs qui gagnent le plus des droits de la TV

Les droits de la télé pèsent pour part importante des recettes des clubs de football.

Si la tendance semble amorcer un début d’inversion, avec une baisse plutôt générale des contrats après une forte période de croissance, les droits de la TV n’en restent pas moins un poste de rémunération majeur pour les clubs des championnats de l’élite des cinq principaux en Europe. Preuve étant que le top 10 et même le top 11 avec le Bayern Munich à 204 millions d’euros gagne plus de 200 millions d’euros, au cumul des droits domestiques et internationaux, selon les chiffres dernièrement dévoilés par Deloitte.

Le PSG dans le top 10 au bénéfice de l’apport de CVC

Le PSG se hisse dans cette catégorie des ténors du Vieux continents, classé cinquième avec 249 millions d’euros, au bilan comptable de la saison 2022-2023 dernière. Néanmoins, à l’heure où la Ligue de football (LFP) s’échine à négocier la prochaine période contractuelle de 2024 à 2029, les chiffres pour la Ligue 1 doivent être nuancé par l’apport du fonds d’investissements CVC, devenu partie prenante dans la nouvelle régie commerciale créée.

La Premier League archi dominante sur les droits TV

D’où l’importance, sinon de s’approcher au plus près, d’atteindre le milliard d’euros espéré par le foot français, pour demeurer compétitif dans les années à venir. Car la Premier League, elle, accroit les écarts avec tous les voisins européens. Dans le top 10 des clubs qui gagnent le plus de l’audiovisuel, cinq clubs sont issus du championnat anglais, dont le leader Manchester City à 344 millions d’euros. Seul le Real Madrid dépasse ce seuil des 300 millions d’euros.

Les 10 clubs qui gagnent le plus des droits de la TV

1. Manchester City = 344 M€

2. Real Madrid = 306 M€

3. Liverpool = 282 M€

4. Chelsea = 260 M€

5. Paris SG = 249 M€

6. Manchester United = 240 M€

7. Tottenham = 235 M€

8. FC Barcelone = 222 M€

9. Arsenal = 220 M€

10. Inter Milan = 216 M€