PSG 4e, les clubs qui ont gagné le plus de primes de l’UEFA depuis 2011

Il ne manque au PSG qu’un succès en Ligue des champions, car la régularité du club est certaine en C1, depuis qu’il est placé sous la gouvernance du Qatar. Aussi bien que les performances pour en juger, il y a les gains financiers et Paris pointe quatrième au cumul des primes gagnées en coupes européennes depuis la saison 2011-2012.

Selon les calculs de Football Benchmark, le PSG a gagné 764,9 millions d’euros sur toutes ces années, soit plus que des clubs comme Manchester City, le FC Barcelone, Liverpool ou Chelsea qui eux ont remporté sur la période une coupe aux Grandes Oreilles. Cela vaut pour le Paris Saint-Germain sur les douze ans de l’étude, une moyenne annuelle de 63 741 667 euros.

C’est le Real Madrid qui, naturellement, domine ce classement des gains européens. Naturellement, car le club merengue a gagné cinq éditions sur les douze dernières, soit presque une sur deux à son bénéfice. Ça rempli la vitrine à trophées et les caisses du club de 876,9 millions d’euros, où 73 millions d’euros en moyenne par an.

The clubs that have earned the most money from playing in UEFA’s club competitions 🏆💰

