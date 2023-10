Programme, stats, infos de la 8e journée de Ligue 1

Une nouvelle journée de Ligue 1, la huitième, qui s’annonce pas moins palpitante que les précédentes.

Nous ne sommes encore qu’à la huitième journée, mais déjà c’est un match de la peur pour l’Olympique Lyonnais. L’un des clubs majeurs du foot français, troisième plus gros budget national de la discipline, cette saison 2023-2024 est en danger parce qu’il n’a toujours pas gagné, à l’entame du mois d’octobre. Dernier de la classe, il va jouer ce dimanche après-midi un match ô combien important face à Lorient, à domicile au Groupama Stadium. Des Merlus qui ne sont pas, pour leur part, aussi fringants qu’il l’ont longtemps été la saison passée. Seizièmes, eux aussi sous menace.

Voilà donc le décor planté en bas de tableau. A l’opposé se dispute un choc, un vrai pour la première place (voir ci-dessous), entre le Stade de Reims et l’AS Monaco, samedi. Entre deux équipes plutôt joueuses, l’affiche mérite que l’on s’y intéresse. Pour autres enjeux de cette 8e journée de Ligue 1, il faudra suivre l’OM à domicile face au promu Le Havre, car Genaro Gattuso n’a pas encore gagné avec son nouveau collectif, à l’heure pour nous d’écrire ces lignes (soit avant le match de ce jeudi en Ligue Europa).

Comment enfin ne pas évoquer d’un mot ici (et en détails ci-dessous), le derby à venir entre le RC Lens et le LOSC Lille. Parce qu’il se joue à Bollaert et qu’à voir la ferveur du public derrière ses favoris, ce mardi en Ligue des champions, espérons-en au moins autant de leur part ce dimanche. Dans le respect de l’adversaire et (malheureusement), sans supporters lillois pour répondre puisqu’ils n’ont pas été conviés par les autorités.

Top 3 des affiches de la 8e journée pour parier en Ligue 1

Stade de Reims – AS Monaco

Sur le papier, ce n’est peut-être pas l’affiche la plus sexy. Se joue pourtant au stade Auguste-Delaune, ce samedi soir, la première place du championnat de France, après les sept premières journées. Les deux formations réussissent un début de saison particulièrement convaincant et chacune campe sur un succès probant ; les Rémois sur l’Olympique Lyonnais (2-0) et les Monégasques face aux voisins marseillais (3-2). Preuve que ce match est plutôt particulier, les cotes sur Vbet sont très serrées ; le Stade de Reims est donné vainqueur à 2,58, son adversaire à 2,52 et le match nul à 3,5 Au score exact, un score de parité 1-1 qui ressort en première évidence, à 5,66.

Notre pronostic :

Match nul

RC Lens – LOSC Lille

Le derby du Nord programmé dimanche après-midi est toujours un match particulier. Et quasiment à coup sûr, une confrontation fertile en but. Cela fait plus de trente ans et la saison 1992-93 que les deux voisins ne se sont pas quittés sur un score vierge. Depuis, l’avantage est plutôt pour les Dogues qui ont gagné 15 des 38 confrontations, pour autant de nuls et huit succès lensois. Les Lillois ont gagné quatre fois à Bollaert dont la dernière en mai 2021 (0-3). Sur Vbet, les hommes de Franck Haise sont favoris et vainqueurs à la cote de 2,17. Lille qui gagne paie 3,21 fois la mise et le match nul est à 3,34.

Notre pronostic :

Victoire de Lens

Stade Rennais – Paris SG

Sans aller non plus jusqu’à qualifier les Bretons de « bêtes noires » de leurs adversaires, il est vrai que le Paris Saint-Germain est une équipe qui sied d’ordinaire plutôt bien au Stade Rennais. Souvenez-vous de la victoire 2-0 des hommes de Bruno Génésio au Parc des Princes, au début du printemps cette année. Ces cinq dernières années, le bilan est à leur avantage, les Rouge et Noir comptent trois victoire est deux à Paris, plus un match nul. Les cotes sur Vbet penchent toutefois en faveur du collectif champion de France. Paris qui gagne est à 2,03, contre 3,55 le succès des locaux. Entre, le partage des points paie 3,38 fois la mise.

Notre pronostic :

Match nul

La statistique de la journée de Ligue 1

1. Comme le nombre de victoire du Havre sur l’Olympique de Marseille sur les trente dernières années, toutes compétitions confondues. Et cet unique succès, les Normands l’ont décroché en seizièmes de finale de feu la Coupe de la Ligue, saison 2000-2001, sur le score de 4-1. Il faut sinon remonter beaucoup (beaucoup) plus loin dans le temps pour la dernière (et d’ailleurs seule) victoire du HAC sur la pelouse du Vélodrome ; à la saison 1938-39 pour une victoire 1-0. L’Olympique de Marseille a, pour sa part, gagné les sept dernières confrontations disputées à domicile.

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Il y a toujours le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Pape Gueye puisqu’il purge quatre mois de suspension depuis l’entame de cette saison, ordonnés par le Tribunal arbitral du sport, dans le cadre de son transfert non finalisé avec Watford. Ce week-end, il ne sera pas le seul de l’OM à faire défaut au nouveau coach Genaro Gattuso, en raison d’une suspension ; le latéral Renan Lodi manquera lui aussi la réception du Havre, dimanche, en raison d’un troisième avertissement reçu depuis la rentrée. Mêmes causes et mêmes effets pour Joris Chotard (Montpellier Hérault SC), Thomas Foket (Stade de Reims) et Jonathan Gradit (RC Lens).

Paris sportif : la cote du week-end

Elle n’est pas élevée, mais à la lecture des précédentes rencontres, elle est plutôt sûre : que Strasbourg inscrive plus de 0,5 buts face au FC Nantes. C’est coté à 1,05 chez Vbet. Cela fait six ans et neuf matchs consécutifs que les Alsaciens marquent contre les Canaris. Ça ne fait pas toujours d’eux des vainqueurs, ils en ont perdu deux et concédé autant de nuls, mais il est plutôt rare qu’ils ne trouvent pas le chemin des filets des Nantais quand ils les croisent.

Calendrier complet de la 8e journée

Strasbourg – Nantes (vendredi à 21h)

Metz – Nice (samedi à 17h)

Reims – Monaco (samedi à 21h)

Marseille – Le Havre (dimanche à 13h)

Lyon – Lorient (dimanche à 15h)

Brest – Toulouse (dimanche à 15h)

Montpellier – Clermont (dimanche à 15h)

Lens – Lille (dimanche à 17h05)

Rennes – Paris Saint-Germain (dimanche à 20h45)