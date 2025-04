Primes du Tour de Romandie 2025, combien gagne le vainqueur ?

Lenny Martinez, un Français à suivre sur les routes du Tour de Romandie 2025.

Le Tour de Romandie 2025, débute ce mardi 29 avril et va se poursuivre jusqu’au 5 mai. Cette course par étapes, considérée comme un rendez-vous majeur avant le Giro d’Italie, récompensera son vainqueur final d’un chèque de 12 000 euros.

La compétition, qui attire chaque année l’élite du cyclisme mondial pour ses parcours exigeants mêlant épreuves de montagne et contre-la-montre, réunira cette année 140 coureurs parmi lesquels plusieurs favoris au général. Le Belge Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step) sera notamment présent, tout comme le Portugais João Almeida (UAE Team Emirates XRG), récent vainqueur du Tour du Pays Basque, et l’Espagnol Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers), tenant du titre.

Côté français, David Gaudu (Groupama-FDJ), Lenny Martinez (Bahrain Victorious) et Aurélien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) tenteront également de briller sur les routes suisses.

Un peu plus de 100 000 euros de prize money

La dotation globale du Tour de Romandie s’élève à 100 000 francs suisses (environ 106 500 euros), répartis entre les différents classements et les résultats d’étapes. Au-delà du vainqueur final qui empochera 12 000 francs suisses, le deuxième et le troisième du classement général recevront respectivement 6 000 et 3 000 francs suisses.

Chaque victoire d’étape sera quant à elle récompensée par un prix de 4 000 francs suisses, les 20 premiers de chaque journée recevant une prime dégressives. À noter également que le vainqueur du classement par points et celui du classement de la montagne toucheront chacun 1 000 francs suisses, tandis que le meilleur jeune et le super combatif de l’épreuve se verront attribuer 2 000 francs suisses chacun.

Les primes du Tour de Romandie 2025

Classement général :

1er = 12 000 CHF (12 774 €)

2e = 6 000 CHF (6 387 €)

3e = 3 000 CHF (3 194 €)

4e = 1 500 CHF (1 597 €)

5e = 1 200 CHF (1 278 €)

6e = 900 CHF (959 €)

7e = 900 CHF (959 €)

8e = 600 CHF (639 €)

9e = 600 CHF (639 €)

10e = 300 CHF (319 €)

11e = 300 CHF (319 €)

12e = 300 CHF (319 €)

13e = 300 CHF (319 €)

14e = 300 CHF (319 €)

15e = 300 CHF (319 €)

16e = 300 CHF (319 €)

17e = 300 CHF (319 €)

18e = 300 CHF (319 €)

19e = 300 CHF (319 €)

20e = 300 CHF (319 €)

Classement par étape :

1er = 4 000 CHF (4 255 €)

2e = 2 000 CHF (2 128 €)

3e = 1 000 CHF (1 064 €)

4e = 500 CHF (532 €)

5e = 400 CHF (426 €)

6e = 300 CHF (319 €)

7e = 300 CHF (319 €)

8e = 200 CHF (213 €)

9e = 200 CHF (213 €)

10e = 100 CHF (106 €)

11e = 100 CHF (106 €)

12e = 100 CHF (106 €)

13e = 100 CHF (106 €)

14e = 100 CHF (106 €)

15e = 100 CHF (106 €)

16e = 100 CHF (106 €)

17e = 100 CHF (106 €)

18e = 100 CHF (106 €)

19e = 100 CHF (106 €)

20e = 100 CHF (106 €)

Autres classements :

Vainqueur du classement par points = 1 000 CHF (1 064 €)

Vainqueur du classement de la montagne = 1 000 CHF (1 064 €)

Vainqueur du classement des jeunes = 2 000 CHF (2 128 €)

Vainqueur du classement du Super Combatif = 2 000 CHF (2 128 €)