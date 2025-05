PSG. Pour 1,5 M$ Verratti devient l’actionnaire de son ancien club

Marco Verratti finalise une entrée minoritaire au capital du Delfino Pescara 1936 qui l’a formé.

Marco Verratti s’apprête à boucler la boucle en acquérant 40% des parts de son club formateur, le Delfino Pescara 1936. L’opération, estimée à 1,5 millions de dollars, est en phase avancée avec un accord préliminaire déjà signé avec le président Daniele Sebastiani. La signature définitive devant notaire est prévue dans un mois, d’après une information rapportée par la Gazzetta dello Sport.

À 32 ans, le milieu de terrain originaire de Manoppello (près de Pescara) diversifie ses activités bien au-delà des terrains. Après ses succès au Paris Saint-Germain et son passage de deux ans au Qatar avec Al Arabi, Verratti anticipe de plus en plus largement son après-carrière.

Verratti élargit ses investissements personnels

Son portefeuille d’investissements comprend notamment le restaurant « Giusè » à Paris, où il commercialise les produits typiques des Abruzzes issus de son exploitation agricole familiale. Cette dernière intègre également un centre équestre et des terrains de padel. Avec son épouse, la mannequin Jessica Aidi, il a fondé une société basée au Luxembourg, dont l’ancien dirigeant de Gucci, Francesco Giliberti Birindelli, est associé. Verratti s’est également lancé dans l’immobilier à Milan aux côtés de Zlatan Ibrahimovic.

Selon le média sportif transalpin, Verratti envisagerait de quitter le Qatar et Al Arabi en fin de saison pour revenir jouer en Europe, se rapprochant ainsi de ses nouvelles responsabilités au sein du Pescara, club qui l’a révélé lors d’une saison mémorable en Serie B (2011-2012) sous la direction de Zdeněk Zeman.