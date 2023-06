Floyd Maywetaher nous montre son exceptionnelle flotte de 17 supercars

Quand Floyd Mayweather fait le tour de son garage personnel…

Le champion de boxe à la retraite, Floyd Mayweather, a une nouvelle fois surpris ses fans en dévoilant sa collection incroyable de 17 supercars noires en sa possession. À 45 ans, Mayweather a fait ses adieux au monde de la boxe avec un palmarès de 50 victoires et zéro défaite, couronné par une victoire décisive sur l’icône de l’UFC, Conor McGregor. Tout au long de sa carrière, l’ancien champion du monde dans cinq catégories de poids a amassé une fortune énorme de plus de 800 millions de dollars, ce qui fait de lui l’un des sportifs les mieux rémunérés de tous les temps. Il an notamment participé à quatre des cinq combats pay-per-view les plus lucratifs de l’histoire de la boxe.

Les supercars de Mayweather ont la particularité d’être toutes noires

C’est ce qui lui vaut le surnom à propos de « Money ». Personnage excentrique et flambeur assumé, il s’est mis en scène dans une vidéo postée sur Instagram, durant laquelle il s’interroge en plaisantant : « Je ne sais pas laquelle nous devrions sortir ce soir ». « Nous avons tellement de choix, mais ça doit être du noir. Toujours parier sur le noir, comme vous pouvez le voir. » La vidéo débute par trois Ferrari à l’image. C’est suivi d’une série de Lamborghini, dont une magnifique Aventador d’une valeur proche de 300 000 euros. Apparaît aussi McLaren F1 originale, initialement vendue à 600 000 dollars, il y a trois décennies mais qui a depuis augmenté de valeur à près de 30 fois son prix d’origine.

Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley…

Après quoi, Floyd Mayweather passe aux Rolls-Royce. D’abord luxueuse Rolls-Royce Dawn, d’une valeur de 300 000 euros, dont il pointe le « Spirit of Ecstasy » ornant l’un des capots du véhicule, fabriqué en platine et diamants et qui augmente d’autant la valeur de l’engin. La Phantom montrée derrière est la plus chère, à près d’un demi-million d’euros. Elle devance une Bentley et une Mercedes-Maybach S 580 pour finir la couteuse exposition.

Retraité de la boxe, Money continue néanmoins de monter sur le ring

Malgré sa retraite de la compétition professionnelle, l’empire financier de Mayweather continue de prospérer grâce à une série de combats d’exhibition lucratifs contre divers influenceurs, kickboxeurs et combattants de MMA. Ces rencontres de haut niveau l’ont conduit dans des destinations lointaines telles que le Japon, Dubaï et le Royaume-Uni. Lors de son combat d’exhibition contre le boxeur YouTube Deji en novembre dernier, « Money » a empoché la coquette somme de 25 millions de dollars, soit autant environ que son combat suivant contre la star de la télé-réalité Aaron Chalmers en février.

Le 11 juin dernier en Floride, il a livré son dernier combat contre le petit-fils du célèbre parrain new-yorkais John Gotti ; Gotti III, ancien combattant de MMA à la retraite, qu’il a dominé au bout d’un combat conclu en cacophonie, par une énorme bagarre générale sur le ring/