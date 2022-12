F1: Max Verstappen reçoit ce cadeau à 200 000€ pour son titre mondial

En sa qualité de champion du monde de F1, Max Verstappen a reçu un joli cadeau de l’a part d’un partenaire majeur de son écurie.

Double champion du monde de Formule 1, à seulement 25 ans, Max Verstappen est une pépite de la discipline, que ses partenaires couvent avec amour et intérêt. Son dernier sacre, vaut au pilote néerlandais, tous les honneurs de l’univers automobile et des cadeaux, en conséquence, dont un est particulièrement remarquable, à la fois pour sa rareté sur le marché et son prix, en conséquence.

Une Honda NSX Type S offerte à Max Verstappen

Seiji Kuraishi, président du groupe Honda, a en effet offert à Verstappen, les clés d’une Honda NSX Type S prix, un joujou bien énervé de 608 chevaux, délivrés par un moteur V6 biturbo de 3,5 litres. Produite en 350 exemplaires dans le monde, elle avoisine le tarif de 200 000 euros. « Ils (les pilotes Red Bull) ont placé Honda premier, en 2021, dans une bataille de championnat dramatique (Verstappen a dominé Hamilton au finish du dernier GP, ndlr). En 2022, vous étiez supérieurs. Merci au nom de toute la famille Honda », a déclaré le patron du motoriste nippon.

L’avantage d’être sur le toit du monde de la F1

« Quel cadeau incroyable, quelle superbe voiture. Je suis très fier d’obtenir celle-ci, donc merci beaucoup pour cela », a répondu l’heureux récipiendaire du bolide, qui ne s’est pas laissé compter, pour essayer le présent pied au plancher, sur le tracé d’un circuit.