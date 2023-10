Pas de McCourt, Textor ou Boehly au classement des plus riches propriétaires américains

Les propriétaires américains des clubs de sport en France n’appartiennent pas aux plus riches dans leur pays.

Ils sont trois en Ligue 1, les hommes d’affaires nord-américains propriétaires d’un club, mais aucun n’appartient au top 20 des plus riches des Etats-Unis selon le classement que vient de publier le magazine Forbes. Ni Frank McCourt le plus anciens jours de présence en Ligue 1, avec l’Olympique de Marseille, ni John Textor qui a suivi en reprenant l’Olympique Lyonnais et pas non plus de Todd Boehly, dont le cosortium BlueCo a repris le RC Strasbourg, avant l’ouverture de cette saison.

Aucun des trois propriétaires américains de la Ligue 1 classé

Todd Boehly est aussi le même homme qui veille sur le Chelsea FC qu’il a repris des mains de Roman Abramovich et pour le compte duquel il a déjà investi plus du milliard d’euros en transfert. Hors montant du rachat du club anglais. L’on peut aussi ajouter à la liste Bill Foley qui a rejoint le capital du FC Lorient, mais en actionnaire minoritaire. Lui non plus n’est pas dans la liste. Il faut être riche d’au moins 7,2 milliards de dollars (6,8 Mrds €), comme l’est Stephen Bisciotti propriétaire de la franchise des Ravens de Baltimore en NFL, pour intégrer ce classement des fortunes du sport américain.

Trois sont à la tête de franchises du foot et le premier dirige les Clippers

Ils sont trois dans le top 20 à la tête d’équipe de football : Arthur Blank (7,9 milliards de dollars) avec Atlanta United en MLS (et les Falcons d’Atlanta en NFL en plus), Rocco Commisso (8 Mrds $), à la Fiorentina en Serie A et Shahid Khan (12,2 Mrds $), à Fulham en Premier League. Quant au premier, Steve Ballmer, il est le PDG de Microsoft, il dirige les Clippers de Los Angeles en NBA et possède une fortune estimée à 101 milliards de dollars.