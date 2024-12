Parnasse – Varela, un choc à voir ce vendredi 20 décembre 2024 sur RMC Sport.

C’est une affiche de choix pour les fans de MMA en France : le Parisien, actuel champion des poids légers du KSW, affronte l’outsider marseillais, ce vendredi 20 décembre 2024 à l’occasion du KSW Paris. Un « Classique » qui promet d’enflammer La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, transformée pour l’occasion en temple des arts martiaux mixtes. Le choc Parnasse – Varela 2024 en direct live streaming est à voir en exclusivité sur RMC Sport 1, la chaîne du MMA et des sports de combats en France.

Le choc du MMMA français Parnasse – Varela 2024 en direct live streaming, c’est ce soir

La confrontation entre Parnasse et Varela dépasse le cadre sportif : elle réveille une rivalité historique entre Paris et Marseille, cette fois transposée dans l’octogone. Pour Salahdine Parnasse, qui défend son titre, l’objectif est clair : confirmer son statut de pépite du MMA tricolore. À seulement 26 ans, le Parisien est déjà une référence dans sa catégorie, courtisé par les plus grandes organisations comme l’UFC et le Bellator. Mais le KSW, organisation polonaise de renommée mondiale, a su retenir son joyau, notamment grâce à un contrat à la hauteur de ses ambitions.

Un Classique du MMA Français programmé à La Défense Arena

De l’autre côté, Wilson Varela, spécialiste du pied-poing, compte bien déjouer les pronostics. Originaire de Marseille, le challenger a fait ses preuves grâce à une progression fulgurante et entend s’imposer comme une nouvelle force du MMA français. Chez les bookmakers, Parnasse est désigné favori du combat.







La soirée débutera dès 20h30 avec notamment en co-main event l’affrontement entre Davy Gallon et le vétéran polonais Marcin Held. Parmi les autres combats notables, on retrouvera les duels Romain Debienne – Mickael Lebout et Laïd Zerhouni – Alain Van De Merckt.

Cette deuxième édition du KSW à Paris confirme l’attrait de l’organisation polonaise pour le marché français, elle qui a récemment prolongé son champion Parnasse malgré l’intérêt manifesté par l’UFC et le Bellator. Un événement à suivre via un abonnement à RMC Sport, disponible en formule avec ou sans engagement.