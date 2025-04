Ousmane Dembélé. Combien a-t-il gagné depuis qu’il joue au PSG ?

Ousmane Deméblé confirme de jour en jour combien il est précieux pour le PSG.

Il est le parfait symbole de ce Paris SG moins bling-bling et plus tourné vers le collectif. Pas sûr, s’il continue au rythme qui est le sien et propulse son club vers la victoire finale en Ligue des champions, qu’Ousmane Dembélé n’hérite pas du statut de star du football, comme l’avaient avant lui les Neymar, Messi et autre Mbappé.

L’attaquant international français est clairement l’une, sinon la meilleure opération du PSG sur le marché des transferts. Recruté le 12 août 2023, en provenance du FC Barcelone et contre une indemnité de 50 millions d’euros, il est engagé avec le club de la capitale de France sur un contrat signé jusqu’en 2028.

627 jours que Dembélé porte le maillot du PSG

Ce mercredi 30 avril, au lendemain de la victoire (0-1), quelque part sa victoire, à l’Emirates Stadium contre Arsenal, en demi-finale de la Ligue des champions, cela fait 627 jours qu’il porte et supporte la tunique parisienne. Depuis le départ de son partenaire et ami, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé est le joueur le mieux payé du championnat de France.

Mais son salaire est plus en phase avec les standards du football, celle de l’élite européenne s’entend, estimé proche de 18 millions d’euros brut par an. Moins les primes additionnelles. Cela vaut équivalence de 49 315 euros journaliers qui, rapportés au temps passé depuis son arrivée au Paris Saint-Germain s’élève à 30 920 505.

C’est sans les primes donc, et nul doute qu’avec 45 buts inscrits et 33 passes décisives délivrées, il en aura débloqué un paquet. C’est aussi sans les revenus tirés du sponsoring, en particulier de son équipementier Adidas, qui lui donne de plus en plus de place et de visibilité dans son équipe d’athlètes sous contrat. A juste titre, d’ailleurs.