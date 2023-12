OM, RC Lens, PSG: Où va jouer Raphael Varane selon les bookmakers ?

Quel futur pour Varane annoncé sur le départ de Manchester United ?

Les Français sont en difficulté cette saison, dans le collectif de Manchester United. Alors que le mercato de l’hiver va s’ouvrir dans une poignée de jours, ni Anthony Martial, ni Raphael Varane ne seront conservés si des offres ont faites à leurs sujet. The Guardian outre Manche, précise que le départ des deux joueurs, tenus chacun à l’écart du terrain par leur entraîneur, leur sera facilité.

L’OM et le RC Lens ne sont même pas cités pour Varane

Du coup les rumeurs vont bon train sur leur avenir et notamment celui du défenseur champion du monde. Même les plus improbables, que sont celles du retour du joueur au RC Lens qui l’a formé. Ou d’un départ vers l’Olympique de Marseille. Dans les deux cas, c’est totalement infondé autant qu’impossible pour les deux clubs qui n’ont pas les moyens d’assumer le salaire de l’intéressé ; l’un des plus gros de la Premier League. Chez les bookmakers anglais qui s’intéressent au marché, ni les Sang et Or, ni l’OM ne sont cités parmi les pistes.

Le PSG en outsider et s’il part ce sera pour l’Arabie Saoudite ou le Bayern

En revanche, l’est le PSG, aux moyens financiers autrement plus épais. C’est lointain, mais la cote pour que Varane rejoigne la capitale de France est de 33. Elle est la même que son retour au Real Madrid. Plus sûrement, les bookmakers du Royaume-Uni considèrent que Varane ne bougera pas cet hiver, l’hypothèse de le voir rester à Manchester United payant 1,5 fois la mise. Et s’il quitte le club, ce alors plutôt pour la Riche Saoudi Pro League, cotée à 2,75. Le Bayern Munich à 3,5 complète la liste des clubs favoris pour le défenseur français.