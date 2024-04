OM: Une communauté 2.0 à plus de 20 millions de fans

L’Olympique de Marseille compte des millions de followers sur les réseaux sociaux.

Des milliers, par dizaines, au stade Vélodrome et des millions, par dizaines, derrière les écrans. Telle est la ferveur des supporters pour l’Olympique de Marseille qui se comptent en millions au cumul des abonnés sur les principaux réseaux sociaux du web. Plus de 20 millions, précisément un total de 20,3 millions à l’addition des six plateformes sociales les plus importantes.

L’OM compte 20,3 M de fans au cumul des réseaux sociaux

Dans le détail, l’OM est suivi par 6,7 millions d’abonnés sur Facebook. C’est là où ils sont le plus nombreux. En suivant, 4,8 millions de followers suivent le club sur Twitter, 3,5 millions sont abonnés à TikTok et presque autant (3,3 millions) à la page Instagram. Présent sur le réseau social dominant en Chine, qu’est Weibo, l’Olympique de Marseille y est suivi par 1,7 millions d’abonnés. Enfin, 700 000 l’accompagnent sur la page Youtube.

Presque le double d’abonnés que l’adversaire Benfica

Ce n’est pas loin du double de followers que compte Benfica, l’adversaire portugais des joueurs phocéens, en quart de finale de la Ligue Europa. Ils sont 11,2 millions cumulés derrière l’équipe de la capitale Lisbonne qui n’a pas, lui, de présence officielle sur les réseaux sociaux de Chine.