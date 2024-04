OM: Un sponsor premium pour les maillots d’entraînement

Heureux Pablo Longoria qui peut désormais compter sur un sponsor à l’avant du maillot d’entraînement du club qu’il préside.

L’Olympique de Marseille et Randstad ont officialisé ce lundi la prolongation de leur partenariat jusqu’en 2027. A cette occasion, l’entreprise spécialiste des services en ressources humaines devient un partenaire premium de l’OM qui l’autorise à afficher son logo sur les maillots d’entraînements de toutes les équipes du club.

Randstad s’offre le maillot training de l’OM

« La prolongation du partenariat nous liant à Randstad démontre la satisfaction partagée du chemin parcouru ensemble et la volonté manifeste de poursuivre cette construction dans la durée avec des valeurs communes », se félicite par communiqué le président de l’OM, Pablo Longoria. « Nous portons à l’OM un projet sur le long terme et nous sommes ravis de pouvoir compter sur Randstad dans le cadre de celui-ci. »

“L’engagement individuel et collectif, le dépassement de soi, la recherche de l’excellence sont des valeurs que les équipes du groupe Randstad partagent avec les collaborateurs et les joueurs de l’OM, tout comme avec l’OM Fondation. Notre objectif : permettre à chacun de trouver son projet professionnel et de s’épanouir dans un parcours de carrière sur mesure », ajoute le président du groupe Randstad France, Frank Ribuot.

Partenaire depuis 2021 et désormais premium jusqu’en 2027

L’Olympique de Marseille et Randstad collaborent depuis 2021. Avec ce nouvel accord Randstad devient un sponsor plus majeur, partenaire du centre de formation et de l’équipe première féminine de l’OM et donc un commanditaire visible sur l’ensemble des tenues d’entraînement des équipes du club.