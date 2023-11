OM: Un 1er partenaire institutionnel signe pour le « Treizième Homme »

Pablo Longoria a scellé le partenariat de l’OM avec Région Sud.

L’Olympique de Marseille et la Région Sud ont signé un partenariat institutionnel pour les saisons 2023-2024 et la suivante 2024-2025. Ce partenariat vise à soutenir la formation de la jeunesse régionale en matière de sport, de lutte contre le harcèlement scolaire, d’égalité femmes/hommes et de développement durable.

Région Sud rejoint le programme « Treizième Homme » de l’OM

« Nous sommes ravis de concrétiser au travers de ce partenariat les liens forts que nous entretenons avec la Région Sud », réagit le président de l’OM, Pablo Longoria. « Nous souhaitons nous servir du football pour offrir de nouveaux leviers de motivation pour la formation et l’éducation des jeunes. Cette collaboration contribuera notamment à révéler les nouveaux talents du territoire. »

Des valeurs communes entre le club et son partenaire institutionnel

L’OM et la Région Sud partagent des valeurs communes, à savoir l’éducation, l’innovation et le rayonnement du territoire. Ce partenariat permettra aux deux institutions de mettre leurs forces en commun pour répondre aux grands défis de la jeunesse marseillaise. Le programme « Treizième Homme », lancé en juin 2023, incarne une initiative globale comprenant divers projets intégrés tels que le centre de formation de l’OM, des programmes dédiés à la jeunesse et des actions axées sur l’éducation. Il positionne l’OM comme un acteur central dans la formation des jeunes, la promotion du football féminin, et l’intégration sociale, tout en promouvant des projets environnementaux durables.