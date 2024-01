OM: Salaire, valorisation, les chiffres de Vitinha sur ce mercato

Un an et puis s’en va de Marseille, l’attaquant portugais Vitinha ?

L’arrivée possible de Faris Moumbagna évoquée par RMC, remet en cause la place de Vitinha à la pointe de l’attaque de l’Olympique de Marseille. Arrivé il y a un an, à l’occasion du mercato d’hiver, le Portugais pourrait déjà quitter l’OM, si une offre suffisante parvient à la direction du club. Suffisante, encore faudra-t-il qu’elle le soit car le joueur de 23 ans n’est nul autre que la recrue la plus chère de l’histoire des Phocéens.

Vitinha traine comme un boulet son titre de recrue la plus chère de l’OM

Et ce transfert, Vitinha le traine comme un poids mort depuis qu’il a quitté Braga, son club formateur, pour la Provence. Montant de l’opération : 32 millions d’euros. Un record, donc. Ses six buts en 41 matchs et un temps de jeu aléatoire sous le maillot marseillais ne sont pas de nature à le valoriser sur le marché des transferts. L’estimation de l’international portugais espoir sur ce mercato est de 15 millions d’euros pour Transfermarkt et jusqu’à 20 millions d’euros maximum, de la part du Centre international d’étude du sport (CIES).

Un contrat signé jusqu’en 2027 avec l’Olympique de Marseille

Il reste trois saisons et demi sur les quatre et demi signées contractuellement par le numéro neuf sur le maillot. C’est autant à compenser pour des clubs possiblement intéressés. Lesquels devront aussi assumer les émoluments contractuels ; Vitinha approche avec l’Olympique de Marseille un salaire annuel de 3,4 millions d’euros brut sans les primes. Ce serait une économie non négligeable pour le club, contraint par la DNCG à « l’encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club ».