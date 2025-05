OM, RC Lens. La réaction d’Aulas à leur accession en Arkema Première League

L’OM et le RC Lens promus en Arkema Première League

Grâce à leurs victoires respectives ce dimanche en Seconde Ligue, l’Olympique de Marseille et le RC Lens ont validé leur billet pour l’Arkema Première League. Les Lensoises et les Marseillaises ont assuré leur montée en s’imposant lors de la dernière journée décisive du championnat.

Les Sang et Or ont arraché une précieuse victoire 3-2 sur la pelouse de Toulouse, tandis que les Phocéennes se sont imposées 3-1 à Saint-Malo. Ces résultats permettent aux deux formations de valider mathématiquement leur accession dans l’élite du football féminin français. Pour le RC Lens, il s’agit d’une première historique, le club artésien n’ayant jamais évolué au plus haut niveau féminin. Côté marseillais, cette promotion marque un retour attendu parmi l’élite, cinq ans après une relégation intervenue à l’issue de la saison 2019-2020.

Jean-Michel Aulas se réjouit de ces accessions

Jean-Michel Aulas, ancien président emblématique de l’OL devenu président de la Ligue Féminine de Football Professionnel (LFFP), n’a pas caché sa satisfaction face à l’arrivée de ces deux clubs historiques dans l’élite. « Je tiens à féliciter Lens et l’OM pour ces accessions qui viennent valoriser l’engagement de places fortes du football français dans le football féminin », a déclaré le dirigeant, visiblement enthousiaste à l’idée de voir deux clubs à l’ancrage populaire important rejoindre l’Arkema Première League.

Pour Aulas, l’investissement de clubs comme Marseille et Lens contribue significativement à « renforcer l’attractivité du football féminin dans son ensemble ». Une vision qui s’inscrit dans sa stratégie de développement à long terme pour cette discipline en pleine expansion. Cette double montée illustre la vitalité croissante de la deuxième division féminine française. Depuis deux saisons, la Seconde Ligue a connu d’importantes évolutions structurelles avec le passage à une poule unique et la création d’une licence club, renforçant l’exigence et le niveau de professionnalisation des équipes engagées.

L’arrivée de ces deux locomotives du football français masculin pourrait donner un nouveau souffle au championnat féminin. Avec leurs bases de supporters importantes et leurs infrastructures professionnelles, l’OM et le RC Lens apporteront une exposition médiatique supplémentaire et potentiellement de nouvelles ressources financières à la compétition.