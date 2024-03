OM – PSG: Un maillot collector pour le Classique des joueurs parisiens

Les joueurs du PSG se présenteront face à l’OM avec un maillot spécial.

À l’approche du très attendu Classique opposant l’OM au PSG ce dimanche en soirée, le club parisien dévoile une collection spéciale en collaboration avec Born x Raised, marque de mode fondée à Los Angeles. L’ordinaire maillot arborera la typographie distinctive de Born x Raised et sera porté par les joueurs Rouge et Bleu sur la pelouse du Stade Vélodrome.

Le PSG dévoile une collaboration avec Born x Raised

La marque Born x Raised, enracinée dans la culture de Venice à Los Angeles, se distingue par son engagement envers les communautés locales et sa volonté de rassembler à travers le style. Cette collaboration avec le Paris Saint-Germain est un hommage aux valeurs de diversité et de fédération, reflétant l’esprit de deux entités unies dans leur volonté de célébrer les communautés qui les soutiennent.

Un maillot spécial pour le Classique face à l’OM dimanche

Ce n’est la première fois que le Paris Saint-Germain s’associe à une marque de streetwear, ni qu’une marque revisite le maillot des joueurs. Ce n’est pas non plus la première collaboration de Born x Raised avec une équipe sportive, elle a déjà était en partenariat avec les Reds de Liverpool dans le foot et ailleurs dans le sport, les Los Angeles Rams (en NFL) et Kings (en NHL), mais aussi du Nascar.