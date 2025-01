OM : Pourquoi faut-il nuancer les 287 M€ du chiffre d'affaires de la saison dernière ?

Certes, l’OM a battu un record de son chiffre d’affaires en 2024, mais la réalité n’est que parcellaire tant que n’est pas connu le résultat du bilan. Et parce qu’il est probable que les revenus vont diminuer au terme de la saison en cours.

C’est certes un record et une performance remarquable pour l’Olympique de Marseille, qui s’ancre un peu plus dans le top 20 des clubs du foot qui génèrent le plus de revenus. Intronisé pour la première fois l’année dernière au classement Football Money League que dresse chaque année le cabinet international Deloitte, l’OM gagne une place en 2025 (la 19e), sur la base de son chiffre d’affaire de la saison 2023-2024.

Le club phocéen a produit 287 millions d’euros ainsi répartis : 117 millions de droits TV, 102 millions des recettes commerciales et 68 millions de la billetterie. C’est 11% supérieur sur un an. Des chiffres flatteurs, qui ont bien des raisons de l’être, mais depuis leur publication ils nourrissent plus largement sur la toile des théories éternellement recyclées, d’une vente de l’Olympique de Marseille. Sans véritablement contextualiser. Et sans connaître l’intégralité des données.

Des revenus records, certes. Mais pour quel résultat comptable ?

Car, gagner de l’argent c’est bien. C’est une Lapalissade. Mais ça n’est rien, si c’est pour en perdre plus en retour. Et justement, c’est un point que Deloitte ne dit pas, si les clubs de son classement ont terminé leur exercice avec des bénéfices. Ou déficitaires. Et l’OM, depuis que Frank McCourt l’a repris est chaque saison dans la deuxième option. Il faudra probablement patienter jusqu’au printemps prochain et la publication des comptes par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) pour le savoir, puisque Marseille fait partie de ces mauvais élèves qui ne communiquent par les comptes au registre du commerce, comme il y sont normalement contraints.

L’OM a une directeur stratégique depuis peu

Autre bémol à opposer à trop d’enthousiasme généralisé : l’Olympique de Marseille ne sera probablement plus classé par Deloitte en 2026. C’est d’ailleurs le « directeur stratégique » du club, Gianluca Santaniello (l’occasion pour nous à Sportune de découvrir que l’OM en avait un depuis quelques semaines), qui l’assure et l’explique : « Le prochain classement, basé sur la saison 2024/25, sera plus difficile en l’absence de compétitions européennes, mais nous nous concentrons sur la mise en place d’une stratégie innovante durable et à long terme. » « J’envisage et façonne déjà notre place dans les classements Deloitte Money League 2027 et 2028 », poursuit-il.

Enfin l’OM, et comme l’ensemble des clubs français concernés par le dispositif, ne va plus rien toucher à l’avenir, du deal de la régie commerciale avec CVC. Pire, les clubs professionnels vont devoir s’acquitter cette saison et les futures, de la part des recettes promises en retour au fonds d’investissement. Sauf à avoir le couteau sous la gorge étriqué financièrement, ou de trop fortes limites à son ambition, le moment n’est clairement pas le meilleur pour vendre un club. Et l’Olympique de Marseille n’a ni, l’autre.

